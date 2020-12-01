Son dakika haber: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,34 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,097649 0,38 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094091 0,34 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,055659 0,21 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014734 0,12 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,102036 0,09 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,090894 0,08 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,074531 0,06 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051920 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,025943 0,05 Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,020198 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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