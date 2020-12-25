Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025411
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,072288
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026166
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023864
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017950
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,101232
|1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,101616
|1,04
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,034332
|0,87
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,052386
|0,85
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,174279
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,030226
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,031165
|0,65
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028258
|0,64
|VEM Dinamik Değişken Grup EYF
|0,050322
|0,56
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,153467
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037075
|0,87
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,025755
|0,87
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018031
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019985
|0,34
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,062702
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047182
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048209
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050033
|0,02
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049659
|0,02
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030077
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028207
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031265
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067395
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070950
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024588
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi