Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025411 0,08 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,072288 0,04 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,026166 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023864 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017950 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,101232 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,101616 1,04 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034332 0,87 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052386 0,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,174279 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,030226 0,65 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,031165 0,65 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028258 0,64 VEM Dinamik Değişken Grup EYF 0,050322 0,56 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,153467 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037075 0,87 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,025755 0,87 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018031 0,42 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,019985 0,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,062702 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047182 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048209 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050033 0,02 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049659 0,02 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030077 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028207 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031265 0,04 VEM Para Piyasası EYF 0,067395 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,070950 0,04 HEM Para Piyasası EYF 0,024588 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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