BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025550
|0,11
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049287
|0,11
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,072630
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023940
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026214
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021583
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,080145
|1,76
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,105953
|1,50
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,105552
|1,49
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036008
|1,46
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,055420
|1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032337
|1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,023967
|1,31
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020346
|1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087080
|1,14
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029489
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045460
|0,91
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,064522
|0,86
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028797
|0,55
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,029447
|0,55
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022488
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049112
|1,21
|VEM Altın Katılım EYF
|0,050918
|1,14
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,048943
|1,13
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047146
|1,13
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029676
|1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031403
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028323
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071262
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023359
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067080
|0,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi