BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025550 0,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049287 0,11 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,072630 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023940 0,04 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,026214 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,021583 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,080145 1,76 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,105953 1,50 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,105552 1,49 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036008 1,46 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,055420 1,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032337 1,52 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,023967 1,31 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020346 1,22 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087080 1,14 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029489 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045460 0,91 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,064522 0,86 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028797 0,55 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,029447 0,55 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022488 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049112 1,21 VEM Altın Katılım EYF 0,050918 1,14 ZEM Altın Katılım EYF 0,048943 1,13 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047146 1,13 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029676 1,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031403 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028323 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071262 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023359 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067080 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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