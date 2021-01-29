Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,064246
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055688
|0,17
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099259
|0,16
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013760
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,102183
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018310
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021847
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,059448
|3,41
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055350
|3,09
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,106246
|2,21
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,095537
|2,20
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,105753
|2,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,031860
|2,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087958
|1,68
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029511
|1,55
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,047492
|1,52
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032892
|1,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039562
|2,53
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027499
|2,50
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046991
|1,78
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066555
|1,52
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032174
|1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025908
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023604
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067800
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031731
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,076023
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi