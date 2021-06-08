BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026401 0,11 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011115 0,09 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034131 0,09 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034483 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,073515 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020109 0,11 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024027 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036617 1,06 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065918 1,06 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,177050 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032790 1,03 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042207 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Dinamik Değişken EYF 0,075017 0,78 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025574 0,77 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017143 0,75 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028616 0,71 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,134767 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027948 0,60 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040155 0,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049929 0,57 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019056 0,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071069 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,056670 0,06 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,060372 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054851 0,06 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018258 0,06 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055636 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077267 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,076172 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,080710 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025037 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033662 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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