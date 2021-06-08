BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026401
|0,11
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011115
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034131
|0,09
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034483
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,073515
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020109
|0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024027
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036617
|1,06
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065918
|1,06
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,177050
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032790
|1,03
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,042207
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,075017
|0,78
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025574
|0,77
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017143
|0,75
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028616
|0,71
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,134767
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027948
|0,60
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040155
|0,60
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049929
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019056
|0,56
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071069
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,056670
|0,06
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,060372
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,054851
|0,06
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,018258
|0,06
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,055636
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077267
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,076172
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,080710
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025037
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033662
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi