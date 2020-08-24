Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,04 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,83 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030577 1,52 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,358281 1,04 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,811661 0,83 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572821 0,80 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228577 0,76 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025911 0,55 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049157 0,47 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033409 0,46 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,027831 0,44 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,387437 0,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)