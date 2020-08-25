Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,42 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,06 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,96 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053230 3,42 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034643 3,06 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,101875 2,96 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,105620 2,89 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092054 2,87 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009330 2,69 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,402242 2,53 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046128 2,42 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,072557 2,42 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,710516 2,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)