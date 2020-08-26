Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,25 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,30 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009540 2,25 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035184 1,56 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073500 1,30 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046699 1,24 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032959 1,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 119,567677 1,10 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092774 0,78 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023158 0,76 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030828 0,74 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068471 0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)