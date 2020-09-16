Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,07 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,06 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,787376 2,50 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008571 2,07 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074765 2,06 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,781931 1,47 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032850 1,24 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 118,594175 1,21 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,952891 1,17 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039334 1,08 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,985175 1,08 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035666 1,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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