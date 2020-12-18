Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591650 0,64 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027419 0,38 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235870 0,34 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,834781 0,18 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,257264 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045827 1,99 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,043399 1,70 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026266 0,95 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010600 0,72 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,632503 0,72 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,612774 1,57 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,058760 0,96 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,190573 0,94 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,599928 0,93 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,198388 0,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 3,830167 1,31 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,061858 1,03 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,389511 0,59 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,573545 0,59 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,146928 0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,779958 0,75 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,542527 0,67 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,375825 0,65 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062090 0,37 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,200206 0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,052291 4,08 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,601563 1,21 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,894908 1,06 Gedik Portföy Altın Fon 0,992515 0,50 HSBC Portföy Altın Fonu 3,896016 0,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 293,071747 0,06 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,177284 0,04 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,042284 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061359 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,905603 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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