Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,073854 0,40 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,143630 0,06 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027950 0,05 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,761703 0,05 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,029754 0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,770229 0,50 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,301919 0,49 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,232945 0,43 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,376730 0,32 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,243491 0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,760476 2,17 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,604448 2,10 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,125595 1,91 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 46,300516 1,88 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089970 1,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,410461 1,08 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,026552 0,93 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,191569 0,91 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,268506 0,89 HSBC Portföy Değ. Fon 137,837472 0,87 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,905776 1,39 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,084418 0,67 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,506341 0,46 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020640 0,16 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,320057 0,09 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010022 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,047930 0,05 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,699957 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,915170 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,065121 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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