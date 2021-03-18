Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

18.03.2021 14:15
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0268240,32
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF719,6262020,31
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8319370,29
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5808350,25
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2164180,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0141280,19
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9752030,13
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0439160,12
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,3058830,12
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,2798430,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,4039980,59
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0869460,53
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,8633770,51
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu140,9321630,49
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,8213790,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0228460,32
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,5894160,19
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0230960,17
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0361580,12
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,0297200,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,0576740,44
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,6920860,44
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,8635110,41
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0552780,41
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,6396070,40
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0981310,45
Garanti Portföy Altın Fonu0,1151890,44
İş Portföy Altın Fonu0,0453010,44
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0586360,44
Ak Portföy Altın Fonu0,0929810,44
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0197570,05
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu132,7759050,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9245010,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0868610,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,2248990,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, TEM Otoyolu, Yatırım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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