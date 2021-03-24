Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,010049
|0,49
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,216964
|0,24
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,030805
|0,06
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|3,038376
|0,05
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|412,694628
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,029847
|2,70
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,683288
|2,68
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|18,734812
|2,38
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|16,572560
|2,29
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,427023
|1,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|10,452664
|1,01
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,684485
|0,82
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|10,560104
|0,69
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,848357
|0,52
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|4,312897
|0,48
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,392137
|2,91
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,862366
|1,08
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,095667
|1,00
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,348765
|0,96
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,567049
|0,78
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,022871
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,090097
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,927217
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024269
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,047326
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi