Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,010049 0,49 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,216964 0,24 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,030805 0,06 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 3,038376 0,05 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 412,694628 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,029847 2,70 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,683288 2,68 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 18,734812 2,38 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 16,572560 2,29 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,427023 1,78 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 10,452664 1,01 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,684485 0,82 İş Portföy İki. Değ. Fon 10,560104 0,69 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,848357 0,52 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 4,312897 0,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,392137 2,91 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,862366 1,08 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,095667 1,00 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,348765 0,96 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,567049 0,78 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,022871 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,090097 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,927217 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024269 0,05 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,047326 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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