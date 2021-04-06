Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,093471
|1,38
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,063742
|1,33
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,593200
|1,33
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|9,088890
|1,32
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041155
|1,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,042993
|2,54
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,095762
|1,90
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046981
|1,50
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043987
|1,24
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,309864
|1,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,155875
|3,54
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|158,995211
|3,13
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,096341
|2,84
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,126464
|2,58
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,124836
|2,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,569965
|1,89
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,024733
|1,82
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,050647
|1,69
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,232888
|1,51
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,110307
|1,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,487239
|1,52
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,107966
|1,51
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,860317
|1,42
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,031014
|1,39
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,190944
|1,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054064
|1,33
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,123666
|1,31
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,105263
|1,30
|İş Portföy Altın Fonu
|0,048513
|1,29
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,099617
|1,27
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,097232
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,933250
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,006048
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,005519
|0,05
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,659697
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi