Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 3,223098 0,26 QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,232797 0,10 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,030920 0,08 Yapı Kredi Port. Çlşan.Hes.Kısa Vad.Borç.Araç. Fonu 0,024054 0,08 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,026952 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035677 0,72 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,163549 0,62 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,951617 0,62 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,106920 0,40 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,149686 0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,424759 0,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048357 0,33 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,975653 0,16 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,205884 0,12 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,081626 0,10 HSBC Portföy Değ. Fon 145,224648 0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020847 0,05 Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,033421 0,05 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,041929 0,05 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 2,056880 0,05 KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu 1,137011 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 46,937835 0,68 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,350461 0,12 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,390295 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,070895 0,10 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,025693 0,08 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,762226 0,07 İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,019337 0,06 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 24,451890 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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