Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 829,191382 0,35 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,887415 0,23 Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,068488 0,17 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,030985 0,16 Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,573166 0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,963636 1,37 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,180519 1,37 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,121275 1,29 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,164959 1,22 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,874580 0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,584240 1,33 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,958224 1,26 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,914775 1,00 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,876835 0,99 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,479077 0,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,622846 1,54 HSBC Portföy Değ. Fon 148,054450 1,07 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,430556 1,06 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,065299 0,71 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,027212 0,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,256800 0,72 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,065667 0,70 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,000408 0,69 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,011478 0,68 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,895416 0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,556479 1,40 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,839806 0,91 Inveo Portföy Altın Fon 1,038851 0,85 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,069489 0,75 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,764687 0,75 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,053165 0,15 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,976378 0,15 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,075935 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,148552 0,15 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,052345 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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