Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,027237
|1,77
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,028061
|1,36
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025286
|1,18
|Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024754
|0,87
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,031577
|0,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048406
|4,74
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,907125
|3,55
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,193431
|2,44
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,116816
|2,18
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035642
|2,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,150718
|1,24
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,948221
|1,11
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042227
|1,00
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,143458
|0,97
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,042276
|0,82
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,081107
|3,10
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,933283
|2,92
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,027253
|2,31
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,188458
|1,56
|Garanti Portföy İki. Değ. Fon
|2,508104
|1,54
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,696111
|0,68
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033603
|0,67
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,373702
|0,66
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,372254
|0,61
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,266512
|0,56
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,137370
|0,55
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,116824
|0,55
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,110475
|0,55
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059771
|0,55
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053709
|0,55
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,305955
|0,12
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,696731
|0,08
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|440,886023
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,071772
|0,06
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,161392
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi