Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027237 1,77 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,028061 1,36 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025286 1,18 Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024754 0,87 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,031577 0,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048406 4,74 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,907125 3,55 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,193431 2,44 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,116816 2,18 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035642 2,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,150718 1,24 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,948221 1,11 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042227 1,00 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,143458 0,97 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,042276 0,82 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,081107 3,10 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,933283 2,92 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,027253 2,31 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,188458 1,56 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 2,508104 1,54 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,696111 0,68 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033603 0,67 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,373702 0,66 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,372254 0,61 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,266512 0,56 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,137370 0,55 TEB Portföy Altın Fonu 0,116824 0,55 Ak Portföy Altın Fonu 0,110475 0,55 Deniz Port. Altın Fonu 0,059771 0,55 İş Portföy Altın Fonu 0,053709 0,55 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,305955 0,12 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,696731 0,08 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 440,886023 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,071772 0,06 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,161392 0,05 ??????? ??????? (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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