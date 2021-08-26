Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,571514 0,33 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236925 0,30 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031313 0,23 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,848824 0,22 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045595 0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016191 0,50 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034050 0,42 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,111554 0,16 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,097623 0,14 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,104963 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,875083 0,03 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,105006 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,076238 0,55 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,033233 0,39 Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,140777 0,37 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,030657 0,27 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,265723 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,108406 0,06 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,021454 0,05 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 2,109481 0,05 Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,034333 0,05 Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu 1,164536 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011200 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,002425 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,081263 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,016623 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,080207 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Petrol, Borç, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Bakım çalışması sırasında FSM Köprüsü trafiğe kapatılmayacak

Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi

Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme

İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı

Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın hedef gösterdiği Afgan dükkanının ismi değişti

Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok

Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak