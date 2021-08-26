Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,571514
|0,33
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236925
|0,30
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031313
|0,23
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,848824
|0,22
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045595
|0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016191
|0,50
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034050
|0,42
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,111554
|0,16
|Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,097623
|0,14
|Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,104963
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,875083
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,105006
|0,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,076238
|0,55
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,033233
|0,39
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,140777
|0,37
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,030657
|0,27
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,265723
|0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,108406
|0,06
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,021454
|0,05
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|2,109481
|0,05
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,034333
|0,05
|Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu
|1,164536
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,011200
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,002425
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,081263
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,016623
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,080207
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi