Son dakika haber... "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hayata geçti - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi hayata geçti. Projenin önemine değinen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Bağımlılıktan kurtulmanın en önemli dayanakları ailedir, onun için ailelerimizi bilinçlendireceğiz. İçişleri Bakanlığımız "en iyi narkotik polisi anne" projesi başlattı, o da devrede olacak. Bu iş sadece polisin uygulayacağı tedbirlerle değil gönüllü tedbirlerle sahiplenerek olacak" dedi.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" yetenek yarışmasına eserleriyle katkı sağlayan milli eğitim okul ve kurum müdürlerine başarı belgeleri verildi. Vali Bilal Şentürk, Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesince il genelinde 2 bin 45 öğrencinin edebi ve görsel eserleriyle düzenlenen yetenek yarışmasına katkı sağlayan okullara belge töreninde, uyuşturucu denilince ilk olarak esrar geldiğini ancak alkol, kumar, internet ve çevrimiçi oyun bağımlılığı gibi kişinin iradesini geliştirmesini engelleyecek alışkanlıkların bulunduğunu ifade etti.

"Yeşilay'ın yürüttüğü 'Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek' yarışmasında olduğu gibi farkındalık oluşturmamız lazım"

Tehditlere karşı bireysel çabaların yetmediğini, sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Şentürk, "Yeşilayı güçlendirmek zorundayız. Bu iş daimi takiple oluyor, bağımlılığı önleyebiliriz. Bir insanın hayatında bir meşguliyeti varsa kendisini geliştiriyordur, katkı sağlıyordur. Bağımlılığa bulaşmış olan insanımızı, anlamlı bir şekilde meşgul edecek aktivitelerle buluşturmak zorundayız. Boş kaldığı zaman bağımlı olduğu noktaya kayıyor, kendine zarar vermekle kalmıyor ailesine, çevresine ve topluma zarar verecek hale gelebiliyor. Bağımlılıkla mücadelede bayrağı Yeşilay taşıyacak ama tek başına bırakmayacağız, hep beraber her noktasında yanında olacağız. Bizlerde sorumluluktan pay alacağız. Toplumsal farkındalığın oluşması noktasında Yeşilay'ın yürüttüğü 'Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek' yarışmasında olduğu gibi farkındalık oluşturmamız lazım" dedi.

"Bu iş sadece polisin uygulayacağı tedbirlerle değil gönüllü tedbirlerle sahiplenerek olacak"

Vali Şentürk, "Gelecek kuşaklarımızı bilinçlendirmeliyiz. Daha geniş toplumsal kesimlere de yayarak, ailelere de ulaşabiliriz. Bağımlılıktan kurtulmanın en önemli dayanakları ailedir, onun için ailelerimizi bilinçlendireceğiz. İçişleri Bakanlığımız 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi başlattı, o da devrede olacak. Bu iş sadece polisin uygulayacağı tedbirlerle değil gönüllü tedbirlerle sahiplenerek olacak. Bizim elinden tutuşumuzun verdiği mutluluk onun bulunduğu bağımlılıktan, aldığı hazdan daha kıymetli olacak" ifadesinde bulundu.

Vali Şentürk, konuşmanın ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol'a, ilçe milli eğitim müdürlerine ve okul müdürleri ile öğretmenlere başarı belgeleri verildi. - BİLECİK