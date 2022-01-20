Son dakika haber... En masum bekleyiş... Köy okulundaki çocuklar hediyelerini pencere kenarında bekledi - Son Dakika

En masum bekleyiş... Köy okulundaki çocuklar hediyelerini pencere kenarında bekledi

ERZURUM Erzurum'da minik eller üşümesin diye yola çıkan Macera Off-Road ekibinin üyeleri, 2 bin 500 rakımdaki köy okuluna kardan kapanan yolları aşarak mont, bot ve bere götürdüler. Köy okulunda okuyan çocuklar ise kendilerine hediye getirecek ekipleri pencere kenarında heyecanla beklediler.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ekipleri 2 bin 500 rakımda bulunan ve kent merkezine 71 kilometre uzakta olan Pasinler ilçesine bağlı Başören Mahallesindeki ilkokul öğrencilerine "Minik Eller Üşümesin" projesi kapsamında kıyafet ve bot yardımında bulundu.

Ekip zorlu şartlarda köye ulaşmaya çalışırken karın kapattığı yolları aşmakta uzun süre mücadele verdiler. Yolda birçok zorlukla karşılaşan ekiplerin araçları 5 kez yoldan çıkarak kara savrulurken tekrar çıkartılan araçlar yeniden yola koyuldu. Bin bir uğraşlar sonucu köye ulaşan yardımsever vatandaşlar Başören İlkokulu öğrencilerine kıyafet ve botlarını dağıttı.

" Pencere kenarında beklediler"

Çocuklar ise ekipleri pencere kenarında heyecanla bekledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda kendilerine gelecek hediyeleri dört gözle bekleyen miniklerin o halleri içleri ısıttı.

"Kara lastikler çıktı botlar geldi"

Yüksek rakımı ve soğuk havasının üstüne imkansızlıklarla mücadele eden öğrenciler ayaklarına giydikleri kara lastikleri çıkartarak yeni botlarını giydi. Yeni kıyafetlerine ve botlarına kavuşan miniklerin mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

Öte yandan ekipler çocuklara yarıyıl tatili öncesi karne hediyesi olarak okul bahçesinde mangalda sucuk pişirerek ikram etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, çocukları bu zorlu kış şartlarında yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek, " Maceralı ve zorlu yolculuk sonrasında okulumuza geldik. 'Minik Eller Üşümesin' projemiz yaklaşık 6 yıldır devam ediyor. Zorlu kış şartlarında okula giden öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadan hep yanlarında olduk. Buraya mont, bot, eldiven ve kırtasiye ürünleri getirdik. Ayrıca onlara karne hediyesi olarak mangalda sucuk yaptık ve onlara ikram ettik" dedi.