Üye Girişi
Son dakika haber... En masum bekleyiş... Köy okulundaki çocuklar hediyelerini pencere kenarında bekledi - Son Dakika

Son dakika haber... En masum bekleyiş... Köy okulundaki çocuklar hediyelerini pencere kenarında bekledi

20.01.2022 21:15

Son dakika haber: En masum bekleyiş... Köy okulundaki çocuklar hediyelerini pencere kenarında beklediRoad ekibinin üyeleri, 2 bin 500 rakımdaki köy okuluna kardan kapanan yolları aşarak mont, bot ve bere götürdüler.

En masum bekleyiş... Köy okulundaki çocuklar hediyelerini pencere kenarında bekledi

ERZURUM Erzurum'da minik eller üşümesin diye yola çıkan Macera Off-Road ekibinin üyeleri, 2 bin 500 rakımdaki köy okuluna kardan kapanan yolları aşarak mont, bot ve bere götürdüler. Köy okulunda okuyan çocuklar ise kendilerine hediye getirecek ekipleri pencere kenarında heyecanla beklediler.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ekipleri 2 bin 500 rakımda bulunan ve kent merkezine 71 kilometre uzakta olan Pasinler ilçesine bağlı Başören Mahallesindeki ilkokul öğrencilerine "Minik Eller Üşümesin" projesi kapsamında kıyafet ve bot yardımında bulundu.

Ekip zorlu şartlarda köye ulaşmaya çalışırken karın kapattığı yolları aşmakta uzun süre mücadele verdiler. Yolda birçok zorlukla karşılaşan ekiplerin araçları 5 kez yoldan çıkarak kara savrulurken tekrar çıkartılan araçlar yeniden yola koyuldu. Bin bir uğraşlar sonucu köye ulaşan yardımsever vatandaşlar Başören İlkokulu öğrencilerine kıyafet ve botlarını dağıttı.

" Pencere kenarında beklediler"

Çocuklar ise ekipleri pencere kenarında heyecanla bekledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda kendilerine gelecek hediyeleri dört gözle bekleyen miniklerin o halleri içleri ısıttı.

"Kara lastikler çıktı botlar geldi"

Yüksek rakımı ve soğuk havasının üstüne imkansızlıklarla mücadele eden öğrenciler ayaklarına giydikleri kara lastikleri çıkartarak yeni botlarını giydi. Yeni kıyafetlerine ve botlarına kavuşan miniklerin mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

Öte yandan ekipler çocuklara yarıyıl tatili öncesi karne hediyesi olarak okul bahçesinde mangalda sucuk pişirerek ikram etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, çocukları bu zorlu kış şartlarında yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek, " Maceralı ve zorlu yolculuk sonrasında okulumuza geldik. 'Minik Eller Üşümesin' projemiz yaklaşık 6 yıldır devam ediyor. Zorlu kış şartlarında okula giden öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadan hep yanlarında olduk. Buraya mont, bot, eldiven ve kırtasiye ürünleri getirdik. Ayrıca onlara karne hediyesi olarak mangalda sucuk yaptık ve onlara ikram ettik" dedi.

Son dakika haber... En masum bekleyiş... Köy okulundaki çocuklar hediyelerini pencere kenarında bekledi
Son dakika haber... En masum bekleyiş... Köy okulundaki çocuklar hediyelerini pencere kenarında bekledi
Son dakika haber... En masum bekleyiş... Köy okulundaki çocuklar hediyelerini pencere kenarında bekledi

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Valiliği, Erzurum, Masum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... En masum bekleyiş... Köy okulundaki çocuklar hediyelerini pencere kenarında bekledi - Son Dakika


Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti         
21:18
Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde         
21:14
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı 16 ilimizde okulları tatil etti Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı 16 ilimizde okulları tatil etti         
21:04
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
21:18 Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti
21:14 Öğretmeninin kendisine yaptığını hazmedemedi, 50 yıl sonra yeniden okula gitti
21:14 Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde
21:05 Rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı
21:03 Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı 16 ilimizde okulları tatil etti
21:02 Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Burak Elmas'a Fatih Terim mesajı
20:49 "Abdullah Gül ile sürekli görüşüyoruz" diyen Babacan, adaylık tartışmalarına noktayı koydu
20:35 İran'ın doğal gaz akışını durdurması tüketiciyi etkileyecek mi?
20:24 İngiltere'de Osmanlı padişahlarına ait tablolar 1 milyon 346 bine sterline alıcı buldu
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen El Salvador lideri Bukele'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 21:26:43. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... En masum bekleyiş... Köy okulundaki çocuklar hediyelerini pencere kenarında bekledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement