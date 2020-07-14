Son dakika haber! En yüksek hacmli 100 birimden 75'i düştü - Son Dakika

Son dakika haber! En yüksek hacmli 100 birimden 75'i düştü

Son dakika haberleri: Kripto para piyasalarındaki genel satış dalgasına bağlı olarak, son 24 saatte en büyük 100 birimin 75'i gerilerken, ilk 10 birimden 8'i gerileyenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarındaki genel satış dalgasına bağlı olarak, son 24 saatte en büyük 100 birimin 75'i gerilerken, ilk 10 birimden 8'i gerileyenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle, yeni haftaya 9,200 dolara yakın düzeylerde giren Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.50 düşüşle 9,213 dolara indi.

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Toplam 5,725 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,107 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 66 milyar dolar düzeyindeydi. Böylece toplam piyasa hacmi de 24 saatte 271 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.50 düşüşle 9,213.14 dolar,

2. Ethereum yüzde 1.36 düşüşle 238.31 dolar,

3.Tether yüzde 0.20 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.90 düşüşle 0.19 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 2.71 düşüşle 229.83 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 2.56 düşüşle 180.16 dolar,

7.Cardano yüzde 5.94 düşüşle 0.12 dolar,

8.Binance Coin yüzde 1.02 artışla 18.22 dolar,

9.Litecoin yüzde 2.45 düşüşle 43.50 dolar,

10.Crypto.com. Coin yüzde 1.64 düşüşle 0.14 dolardan işlem görüyordu.

Japonya merkezli Nikkei'nin haberine göre, Japonya'da yatırımcılar Covid-19 pandemisinin ilk aşamalarından itibaren kripto para birikimlerini artırmaya başladı.

Buna göre, ülkenin M3 para arzı Haziran ayında yüzde 5.9 artarak 13.5 trilyon dolara ulaştı. Bu artış, hükümetin Covid-19'un etkilerine karşı bireylere 936 dolar ve bazı hanelere de yaklaşık 3.0 bin doların yanında, pandemiden çok etkilenen şirketlere de değişen miktarlarda yaptığı destek ödemelerden kaynaklandı.

Japonya'daki yatırımcılar da Bitcoin yatırımlarını yüzde 11, Ethereum yatırımlarını yüzde 5.7, Ripple yatırımlarını yüzde 6.4 artırdı.


Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 08:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! En yüksek hacmli 100 birimden 75'i düştü - Son Dakika Ekonomi
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