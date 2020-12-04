Son dakika haber... Endeksler aşı ve Brexit ile karışık

Küresel düzeyde başlıca hisse senedi endeksleri, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yanında, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında süren Brexit görüşmelerindeki gelişmelerin de etsikiyle karışık düzeylerde hareket ediyor.
Yatırımcıların koronavirüs aşısı geliştirmeyle ilgili olumlu haberlere odaklanmasıyla Asya-Pasifik bölgesindeki büyük borsalardaki hisse senetleri Cuma günü karışık hareket ediyordu.Avrupa'daki önde gelen borsa endeksleri de, Brexit gelişmelerine ilişkin haberlerin etkisiyle iki yönde de hareket ediyordu.Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmanın sağlanabileceği ve önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanabileceği ileri sürülürken, başka açıklamalarda da anlaşmanın yakın zamanda sağlanması olanaklı görünmüyor.Moderna'nın Covid-19'a karşı aşısının kalıcı bağışıklık sağlama potansiyeli göstermesinin ardından aşıya ilişkin iyimserliğin artmasıyla birlikteş Wall Street'te endeksler açılış öncesi işlemlerde yükseldi. Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0.22 düşüşle kapatırken, Güney Kore'de Kospi ve ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi sırasıyla yüzde 1.30 ve yüzde 0.28 yükseldiler. Bu arada, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.17, Çin'de Shenzhen Composite yüzde 0.27 ve Shanghai Composite yüzde 0.07 düştü. Frankfurt'ta DAX Endeksi, işlemlere yüzde 0.17 düşüşle başladı. Paris'te CAC 40 Endeksi yatay açıldıktan sonra yartıya geçti. Londra'da açılış çanında FTSE 100 yüzde 0.13 değer kazandı. Sterlin dolar karşısında yüzde 0.13 değer kaybetti ve 1.34365 dolar düzeyine gerilerken, euro/dolar paritesi 1.21519 düzeyinde yatay hareket ediyordu.
ABD Wall Street'teki açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones Endeksi yüzde 0.29 yükselirken, Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri sırasıyla yüzde 0.30 ve yüzde 0.29 artıdaydı.
- Kaynak: DHA
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