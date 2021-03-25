Son dakika haber... Endonezya'da 5 dairenin bulunduğu binada çıkan yangında 10 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Endonezya'da 5 dairenin bulunduğu binada çıkan yangında 10 kişi öldü

25.03.2021 05:41
Son dakika haber... Endonezya'da 5 dairenin bulunduğu binada çıkan yangında 10 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haberler... Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir binada çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir binada çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, başkentin Doğu Cakarta bölgesine bağlı Matraman Mahallesi'nde 5 dairenin bulunduğu binada dün yerel saatle 04.50'de yangın çıktı.

Yangında arasında 1,5 yaşında bir çocuğun da olduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını ifade etti.

İlk incelemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Endonezya, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Endonezya'da 5 dairenin bulunduğu binada çıkan yangında 10 kişi öldü - Son Dakika


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