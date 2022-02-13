Son dakika haber: Endonezya'da gelgit dalgaları insanları denize sürükledi: 11 ölü - Son Dakika

Endonezya'da şiddetli gelgit dalgalarının plajdaki insanları denize sürüklemesi sonrası 11 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde, geleneksel bir ritüel için plajda toplanan 23 kişi, gelgit dalgalarının kıyıya vurması sonrası denize sürüklendi. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kurtarıldı. Afet Yönetimi ve Azaltma Dairesi Operasyon Birimi Başkanı Budi Santosa, olayın Jember bölgesindeki Payangan plajında yerel saatle 00.25'te meydana geldiğini belirterek, "Birdenbire gelgit dalgaları geldi ve insanları denize sürükledi. Dalgalar çok büyüktü. İnsanların bu tür faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştı" dedi. - JAKARTA