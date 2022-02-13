Üye Girişi
Son dakika haber: Endonezya'da gelgit dalgaları insanları denize sürükledi: 11 ölü - Son Dakika

Son dakika haber: Endonezya'da gelgit dalgaları insanları denize sürükledi: 11 ölü

13.02.2022 13:15
Son dakika haber: Endonezya'da gelgit dalgaları insanları denize sürükledi: 11 ölü

Gelen son dakika haberine göre Endonezya'da şiddetli gelgit dalgalarının plajdaki insanları denize sürüklemesi sonrası 11 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da şiddetli gelgit dalgalarının plajdaki insanları denize sürüklemesi sonrası 11 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde, geleneksel bir ritüel için plajda toplanan 23 kişi, gelgit dalgalarının kıyıya vurması sonrası denize sürüklendi. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kurtarıldı. Afet Yönetimi ve Azaltma Dairesi Operasyon Birimi Başkanı Budi Santosa, olayın Jember bölgesindeki Payangan plajında yerel saatle 00.25'te meydana geldiğini belirterek, "Birdenbire gelgit dalgaları geldi ve insanları denize sürükledi. Dalgalar çok büyüktü. İnsanların bu tür faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştı" dedi. - JAKARTA

YORUMLAR
500

Endonezya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Endonezya'da gelgit dalgaları insanları denize sürükledi: 11 ölü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:38 Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 13:23:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Endonezya'da gelgit dalgaları insanları denize sürükledi: 11 ölü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement