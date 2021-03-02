Son dakika haber | Endonezya'da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 asker öldü - Son Dakika

Son dakika haber | Endonezya'da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 asker öldü

02.03.2021 21:29
Son dakika haber | Endonezya'da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 asker öldü, System.String[]

Son dakika haberi: Endonezya'nın Orta Sulawesi bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Orta Sulawesi bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi.

Orta Sulawesi Emniyet Müdürü Abdul Rakhman Baso, yaptığı açıklamada, Poso sınırları içinde bulunan Andole köyünde, Doğu Endonezya Mücahitleri üyesi olduğu belirlenen silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

1 askerin hayatını kaybettiği çatışmada, 2 grup üyesinin de öldüğü bildirildi.

Güvenlik güçlerince öldürülen üyelerden birinin grubun eski lideri Abu Wardah Santoso'nun oğlu olduğu kaydedildi.

Abu Wardah Santoso, 2016'da çıkan çatışmada öldürülmüştü.

Güvenlik güçleri, Endonezya, Çatışma, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Endonezya'da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 asker öldü - Son Dakika


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