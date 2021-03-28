Son dakika haber! Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haber! Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi
28.03.2021 07:17
Bir son dakika haberine göre Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.
Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.
Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.
Yetkililer şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapmazken, saldırıya ilişkin yerel medyadaki görüntülerde kilise önünde ve otoparkında hasar oluştuğu görülüyor.
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