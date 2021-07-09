GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rorotan Mezarlığı (Drone görüntüsü)
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan ambulanslar
Mezar kazan kepçelerden detaylar
Kovid-19 kurbanlarının gömülmesi
Hayatını kaybedenlerin yakınları
Rorotan Mezarlığı (Drone görüntüsü)
CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Rorotan Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi - Son Dakika