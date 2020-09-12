Son dakika haber... Endonezya'da kurtarılan Arakanlı sığınmacılardan 3'ü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Endonezya'da kurtarılan Arakanlı sığınmacılardan 3'ü hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Endonezya'nın Açe eyaletinde kurtarılan Arakanlı Müslümanlardan 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Son dakika haber... Endonezya'da kurtarılan Arakanlı sığınmacılardan 3'ü hayatını kaybetti, System.String[]

Endonezya'nın Açe eyaletinde kurtarılan Arakanlı Müslümanlardan 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Lhokseumawe kenti Halka İlişkiler Sorumlusu Marzuki, hafta başında bölgelerine ulaşan 296 Arakanlı sığınmacıdan 3'ünün çeşitli nedenlerle öldüğünü açıkladı.

Marzuki, çarşamba, perşembe ve cuma günü olmak üzere 3 gün arayla zatürre, yüksek ateş ve solunum yetmezliği gibi çeşitli rahatsızlıklardan 3 sığınmacının öldüğü bilgisini paylaştı.

Şu ana kadar tüm sığınmacılara uygulanan Kovid-19 hızlı tanı testi sonucunun negatif olduğunu belirten Marzuki, ölenlerden herhangi birinin PCR testinin pozitif çıkması halinde sığınmacıların tamamına PCR testi uygulayacaklarını kaydetti.

Yetkililer, 7 Eylül'de ahşap tekneleriyle eyaletin Lhokseumawe kentine ulaşan Arakanlı sığınmacıların balıkçılar ve bölge halkı tarafından kurtarıldığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yeni gelen sığınmacılar ve 24 Haziran'da Açe'ye ulaşan 94 sığınmacıyla birlikte yaklaşık 400 Arakanlı Müslüman'ı geçici süreyle kabul ettiklerini bildirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik?

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.??

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.?

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

??BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Endonezya, Arakan, yerel, Açe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 07:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Endonezya'da kurtarılan Arakanlı sığınmacılardan 3'ü hayatını kaybetti - Son Dakika

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