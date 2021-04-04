Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: 23 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Endonezya'nın Flores adasında şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu 23 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Endonezya'nın Flores adasında etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu 23 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı, 5 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Raditya Jati, Flores adasının doğusundaki Lamanele köyünde onlarca evin çamur altında kaldığını, birçok ev sel bastığını söyledi.

Şiddetli yağışların Doğu Timor'da da etkili olduğu ve başkenti Dili yakınlarında meydana gelen heyelanda 8 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ülkede şiddetli yağış sonrası elektrik kesintisi yaşandığı ve Devlet Başkanlık sarayının sular altında kaldığı belirtildi.

-İHA-