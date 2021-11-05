Son dakika haber: Endonezya'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybettiKayıp 4 kişi aranıyor - Son Dakika

- Endonezya'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti

Kayıp 4 kişi aranıyor

JAKARTA - Endonezya'nın Java Adası'nda meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybederken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Java Adası'nda dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin etkisi sürüyor. Yoğun yağış Brantas Nehri'nin taşmasına neden olurken, Kota Batu, Malang ve Batı Java'da yerleşim yerleri sular altında kaldı. Endonezya Ulusal Afet Ajansı Sözcü Yardımcısı Abdul Muhari, Kota Batu'da 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişinin de kayıp durumda olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı. Muhari, yetkililerin hasar ve olası kayıplar hakkında bilgi topladığını, selden etkilenenleri güvenli yerlere tahliye etmeye başladıklarını söyledi. Sel bölgelerindeki çamur ve molozlarla kaplanan yolların ulaşımı aksatmasıyla yardım çalışmalarının sekteye uğradığını belirten Muhari, bazı köprü, ev ve araçların da zarar gördüğünü kaydetti.

Milyonlarca insanın dağlık alanlarda ve verimli ovaların yakınında yaşadığı 17 bin adadan oluşan Endonezya'da mevsimsel yağmurlar sıklıkla sel ve toprak kaymalarına neden oluyor.