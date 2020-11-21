Son dakika haber | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

21.11.2020 16:43
Son dakika haber | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi: KUALA Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 998 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 493 bin 308'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 artışla 15 bin 774'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 403 artışla 413 bin 955'e yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1041 artarken toplam vaka sayısı 53 bin 679'a çıktı.

Bugün 1405 vaka daha sağlığına kavuşurken, iyileşen vakalar toplam 40 bin 493, aktif vakalar ise 12 bin 854 oldu.

Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 332'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 586 artarak 131 bin 653'e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 12 artışla 1994'e yükseldi.

Son bir günde 43 bin 463 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 313 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Japonya, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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