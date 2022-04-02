Son dakika haberi: Energodar'da Rus askerleri Ukraynalı göstericilere müdahale ettiEnergodar'da patlama ve silah sesleri: 4 yaralı - Son Dakika

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- Energodar'da Rus askerleri Ukraynalı göstericilere müdahale etti

Energodar'da patlama ve silah sesleri: 4 yaralı

ENERGODAR - Ukrayna'nın Energodar şehrinde sivillerin gerçekleştirdiği gösteriyi dağıtmak isteyen Rus askerlerinin müdahalesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 38 gündür sürüyor. Energodar şehrinde direnişi sürdüren siviller, Rus askerlerine karşı gösteri gerçekleştirdi. Ancak Rus ordusunun protestoya müdahalesi sert oldu. Ukrayna halkına karşı ses ve gaz bombaları kullandığı belirtilen Rus askerlerinin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Yerel yetkililer, patlama ve silah seslerinin duyulduğu olaylarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandığını aktardı.