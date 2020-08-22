Son dakika haber! Enerji Bakanı Dönmez:  Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz (1) - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz" dedi.

Bakan Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, " İstanbul'u fetheden büyük sultanın bugün türbesini ziyaret etmek suretiyle bir kez daha anmış olduk. ve Fatih gemimiz adını taşıdığı padişaha yakışır, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Fatih gemimiz denizlerimizde yer altındaki doğal kaynakları ortaya çıkarmak için adeta bir fetih harekatı yaptı. Bu sabır, azim inanç gerektiren uzun soluklu bir iş. Hamdolsun daha iki yıl geçmeden 2 gemimizde 9 derin sondajı yaptık ve bu sondajlardan birisini de keşifle sonuçlandırmış olduk. Gemilerimizde, sismik araştırma gemilerinde çalışan tüm personeli canı yürekten kutluyorum" dedi. Bakan Dönmez, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar" diye konuştu. Dönmez, "Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.