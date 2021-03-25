Son dakika haber... Enerji sektöründe yılın ilk halka arzı Naturelgaz için talep toplama işlemi başladı - Son Dakika

Son dakika haber... Enerji sektöründe yılın ilk halka arzı Naturelgaz için talep toplama işlemi başladı

25.03.2021 11:01
Son dakika haber... Enerji sektöründe yılın ilk halka arzı Naturelgaz için talep toplama işlemi başladı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz şirketinin halka arzı için 8,50 lira fiyatla bugün ve yarın talep toplanacak.

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz şirketinin halka arzı için 8,50 lira fiyatla bugün ve yarın talep toplanacak.

Naturelgaz'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin net karı geçen yıl bir önceki yıla göre 2 kat artarak 90,2 milyon liraya ulaştı.

Enerji sektöründe yılın ilk halka arzı olacak Naturelgaz'ın 8,50 lira sabit fiyatla talep toplayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25-26 Mart tarihlerinde talep toplamayı sürdürecek olan Naturelgaz'ın ortak satışı dahil halka arz edilen paylarının piyasa değeri 267 milyon lira olacak. Bu tutar içinde şirket sermaye artışı yöntemiyle satılan paylardan yaklaşık 127 milyon lira gelir elde edecek. Payların tamamının satılması halinde şirketin sermayesinin yüzde 27,3'ü halka arz edilmiş, piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyar lira olacak. Halka arza fazladan talep gelmesi durumunda 3,1 milyon hisse daha satışa konu edilebilecek. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 60'ı yurtiçi bireysel, yüzde 30'u yurtiçi kurumsal ve yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda konsorsiyum liderliğini Vakıf Yatırım Menkul Değerler, eş liderliği ise Global Menkul Değerler yapacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan da şirket operasyonlarında kur riskini neredeyse nötralize ettiklerini belirterek, "Önceden dövize endeksli doğal gaz alımımız vardı, biz şirketin gider ve gelirlerini liraya çevirdik. Operasyonlarımızda kur riski taşımıyoruz, borçluluğumuz düşük. Halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin önemli bir kısmını tesis ve ekipman yatırımları için kullanacağız. Bu da bize ilave kapasite sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Doğalgaz, Yatırım, Enerji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Enerji sektöründe yılın ilk halka arzı Naturelgaz için talep toplama işlemi başladı - Son Dakika Ekonomi


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