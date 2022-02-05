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Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz - Son Dakika

Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz

05.02.2022 15:45
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da en kısa sürede hayatı normalleştireceklerini belirterek, "Şu an itibarıyla il genelinde 299 bin aboneden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumda.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da en kısa sürede hayatı normalleştireceklerini belirterek, "Şu an itibarıyla il genelinde 299 bin aboneden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumda. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerimiz canla başla çalışmaktadır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği, elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'da valilik bünyesinde 112 Çağrı Merkezi'nde kurulan kriz merkezinde toplantı yaptı. Bakan Dönmez, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Ömer Seymenoğlu ile kurum amirlerinden bilgi aldı.

'ULAŞIM YOLLARININ TAMAMI AÇIK'Bakan Dönmez, 3 Şubat Perşembe günü Isparta'da aniden başlayan yoğun kar yağışı ve beraberindeki soğuk hava dalgası nedeniyle gün boyu süren kar yağışında şehir genelinde olumsuz bazı hadiseler yaşandığından bahsetti. Özel İdare ekipleri başta olmak üzere, belediye, AFAD ekipleri, enerji dağıtım şirketi yetkililerinin afetten etkilenen bölgelere müdahale ettiğini dile getiren Bakan Dönmez, kentte köyler dahil olmak üzere ulaşım yollarının tamamının açık durumda olduğunu ve sağlık kurumlarının hizmete devam ettiğini söyledi.'EKİPLERİMİZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR'Yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji alt yapısında ciddi hasar olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Isparta'yı besleyen 3 tane indirici trafo merkezi var. Bu trafo merkezlerinde arıza oluştu. Buna bağlı il genelinde enerji ve elektrik kesintisi yaşandı. Ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla ilk gün kesintilerde önemli azalma yaşandı. İl merkezimiz dahil olmak üzere 8 ilçe merkezi, 188 köyde, 113 bin 236 abone enerjisiz kaldı. İlk gün sonunda bu rakam 35 bin 538'e geriledi. Şu an itibarıyla il genelinde 299 bin aboneden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumda. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerimiz canla başla çalışmaktadır" diye konuştu.EKİP TAKVİYESİÇalışmaların iklim ve kar nedeniyle bazı zorluklar olsa da takviye personel ve araçla sürdüğünü anlatan Bakan Dönmez, personel sayısını 5-6 kat artırarak, 280'e çıkardıklarını dile getirdi. Ekiplerin 63 sepetli araç, 37 arazi aracı, 11 kabinli araç, 3 vinç ve 19 jeneratörle kesintilere müdahale ettiğinden bahseden Bakan Dönmez, TEDAŞ koordinasyonunda komşu bölgelerden Aydın, Meram, Boğaziçi, Çamlıbel, Başkent ve Osmangazi elektrik dağıtım bölgelerinden destek amaçlı personel ve araç takviyesi geldiğini belirtti.

Isparta'da devletin, milletin yanında olduğunu ve gerekli müdahalelerin yapıldığına dikkat çeken Bakan Dönmez, "Hayatı normale dönüştürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gün içerisinde, özellikle şehir merkezinde enerjisiz bir tek abone kalmayıncaya kadar çalışacağız. Tüm planlamalarımızı yaptık. Isparta'ya geçmiş olsun diliyorum. Göstermiş oldukları metanet, sabır ve anlayıştan dolayı Ispartalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. En kısa sürede bu afetin etkilerini azaltacağız ve Isparta'da hayatı normale dönüştüreceğiz" diye konuştu.


Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
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Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz - Son Dakika


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