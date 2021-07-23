Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sel ve heyelan bölgesi Rize'de incelemelerde bulunan sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Sel bölgesinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sel ve heyelan bölgesi Rize'de incelemelerde bulunan sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Sel bölgesinde enerji verilemeyen 12 bin 695 abone sayımız, yapılan çalışmalarla 503'e geriledi. Ekiplerimiz gece gündüz mesaide. Hep birlikte bu zorlukları da aşacağız." - ANKARA