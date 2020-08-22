Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sonrasında... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sonrasında Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfine ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 10 yıl ortalamasına baktığımızda petrol ve doğal gaza ödediğimiz bedel yaklaşık 40 milyar dolar. Cari açığın en büyük etkenlerinden biri enerji ithalatı gibi duruyor. Bu keşifle beraber ithalatımızda ciddi bir azalma bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL