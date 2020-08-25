Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Dereli'de) Bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin... - Son Dakika

Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Dereli'de) Bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin...

Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Dereli'de) Bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık 1700-1800'ü Dereli merkezde, diğerleri de muhtelif köylerimizde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "( Dereli'de) Bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık 1700-1800'ü Dereli merkezde, diğerleri de muhtelif köylerimizde."

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:51

Kaynak: AA

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