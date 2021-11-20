ANKARA Bakan Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testinin günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini belirterek, "Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından, Karadeniz gazına ilişkin rerezvuar testi çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Dönmez, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu rezervuar-2 ve rezervuar-3 testinin başarıyla tamamlandığına dikkat çekerek, "20 Kasım 2021; Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testi günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, test çalışmasında çekilen videoyu da paylaştı.