Son dakika haber! Enerjide acele kamulaştırma kararları

Tekirdağ ve Bilecik'te gerçekleştirilecek enerji iletim hatları projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'da tesis edilecek "Karatepe RES DM- Malkara TM Arası Enerji Nakil Hattı" ile Bilecik'te bulunan "Selbükü Grubu Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Söz konusu taşınmazlar, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.