Son dakika haber! Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'de tesis edilecek "9M3075 Kocayer- Tepeköy Enerji Nakil Hattı", "9M5136 Delikkaya Kurucuk KÖK Enerji Nakil Hattı" ve "9M5132 Söğütçü İshaklar Enerji Nakil Hattı", Adana'da tesis edilecek "9A4667 Akkaya DM Saimbeyli DM Enerji Nakil Hattı" ve Zonguldak'ta tesis edilecek "Karasu KÖK- Eğerci DM Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Akkuyu NGS- Manavgat 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında da hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Corporate Resources B.V., Pinnacle Turkey Inc. ve Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corp. şirketlerinin İstanbul ve Tekirdağ'da müştereken sahip olduğu 3 petrol işletme ruhsatının süresi 5 yıl, bir ruhsatın süresi ise 12 yıl uzatıldı.