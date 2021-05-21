Son dakika haber... Enfeksiyon hastalıkları "9. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu"nda masaya yatırıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Enfeksiyon hastalıkları "9. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu"nda masaya yatırıldı

21.05.2021 17:32
Son dakika haber... Enfeksiyon hastalıkları

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şencan, sırası gelen herkesin Kovid-19 aşısı olmasını isteyerek, "Hastalığın kontrollü seyredebilmesi için bulaşı azaltacak maske kullanımı, yakın temastan kaçınma ve genel hijyen kurallarına uyarak yaşamaya devam etmek zorundayız." dedi.

EKMUD tarafından düzenlenen "9. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu" kapsamında çevrim içi basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Ağalar, 2006'da kurulan derneğin 1176 uzman üyesi, 476 araştırma görevlisi, 169 ilgili dal üyesi olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir eğitimleri çevrim içi sürdürdüklerini anlatan Prof. Dr. Ağalar, şunları kaydetti:

"Bu dönemde bizim takip ettiğimiz HIV, Hepatit B, Hepatit C, diyabetik yarası gibi pek çok hasta grubunun takiplerinde aksamalar oldu. Bu dönemde eğitim alan araştırma görevlileri Kovid-19 dışı vakaları yeteri kadar göremedi. Bu eksikleri online eğitimlerle tamamlamaya çalışıyoruz. 2020'den beri bu amaçla bir kongre, 2 akademi ve 67 online toplantı düzenledik. Hekimlerimiz gündüz yoğun olarak Kovid-19 servislerinde çalışıp, gece istirahat saatlerinde bu toplantılara katılarak mesleklerine verdikleri önemi bizlere bir kez daha gösterdi. Kongremiz öncesinde HIV, yara bakım, mantar enfeksiyonları tedavisi, bağışıklama, nakil sonrası enfeksiyon hastalıkları yönetimi başlıklı 5 farklı kurs düzenledik. Kongrede 45 oturumda, 192 uzman hekimimiz görev aldı."

"Salgının tüm dünyada kontrol altına alınabilmesi için aşı çok önemli bir öncelik"

EKMUD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şencan da salgının tüm dünyada ve Türkiye'de oluşturduğu etkileri anlattı.

Prof. Dr. Şencan, "Kovid-19, hastalığın 11 Mart 2020'de DSÖ tarafından tüm dünyayı etkileyen hastalık ilan edilmesinden beri başta biz enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları olmak üzere tüm hekimlerin, sağlık çalışanlarının, toplumdaki tüm insanların gündeminde ve günlük hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Hastalığın kontrollü seyredebilmesi için bulaşı azaltacak maske kullanımı, yakın temastan kaçınma ve genel hijyen kurallarına uyarak yaşamaya devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için aşının önemine değinen Şencan, "Sırası gelen herkesin aşı olmaya gelmesini bekliyoruz. Bizim sağlık sistemimiz bu aşı geldiği sürece aşıları yapmaya yeterlidir." dedi.

Prof. Dr. Şencan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın neresinde hastalık varsa dünyanın geri kalanına yayılabiliyor. Bu sadece sınırları kapatmak ya da karantinalarla da önlenemez. Salgını ortadan kaldırabilmek için dünyanın tüm ülkelerine, tüm insanlara aşıların ulaşması gerekiyor. Pandemi sırasında mevcut ve yeni ortaya çıkan diğer hastalıkların teşhisi ve takiplerinde birtakım aksamalar görüldü. Bunların göz ardı etmeyip bir taraftan da Kovid-19 dışındaki diğer hastalıkları da takip etmemiz gerekiyor. Bunların da çok ciddi toplumsal maliyeti var. Aşıların tüm ülkelere ve tüm insanlara yaygın ulaşabilecek şekilde çalışılması gerekir. Pandemi sırasında mevcut ve yeni ortaya çıkan diğer hastalıklarımızın teşhis ve tedavisinin göz ardı edilmeyip takibini sağlıklı şekilde yürütmemiz gerekir."

"Sepsis tüm dünyada önlenebilir ölümlerin bir numaralı nedenidir"

EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin, sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlara ilişkin bilgi vererek, bunların sağlık hizmeti sunumu sırasında gelişen enfeksiyonlar olduğunu ve daha önceleri hastane enfeksiyonları olarak adlandırıldığını söyledi.

Yetkin, sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların sadece Türkiye'de değil, tüm dünya genelinde önemli bir sorun olduğunu, ölüm nedenleri sıralamasında ilk 10 içerisinde bulunduğunu aktardı.

EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yasemin Çağ, enfeksiyonların "sepsis" adı verilen ölümcül bir tabloya neden olabileceğini belirterek, "Dünya çapında her yıl en az 11 milyon kişi sepsis nedeniyle ölmektedir. Ancak insanların çok azı sepsis hakkında gerçekten bilgi sahibidir. Sepsis erken teşhis edilir ve tedavi edilirse sepsise bağlı ölümlerin yaklaşık yarısı önlenebilmektedir. Sepsis tüm dünyada önlenebilir ölümlerin bir numaralı nedenidir." diye konuştu.

Toplantıya, eski EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hürrem Bodur, EKMUD Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmail Yaşar Avcı ile EKMUD Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Behice Kurtaran ve Prof. Dr. Nurettin Erben de katıldı.

Mikrobiyoloji, İrfan Şencan, Türkiye, HIV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Enfeksiyon hastalıkları '9. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu'nda masaya yatırıldı - Son Dakika


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