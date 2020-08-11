Son dakika haber! Engelli çift 14 yıl sonra mutluluğu buldu - Son Dakika

Engelli çift 14 yıl sonra mutluluğu buldu

Beyaz bastonuyla 60 ülke gezdi, aşkını ülkesinde buldu

SAMSUN - Samsun'da 14 yıl önce başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen görme engelli Önder İşlek ve bedensel engelli Emine Öz (35), düzenlenen nikah merasimi ve düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Önder İşlek ile Samsun'da bulunan Şehit Mete Yahşi Mehmetçik Ortaokulunda memur olan Emine Öz aşklarını mutlulukla taçlandırarak yaptıkları düğünle dünya evine girdi. Mutluluğa ilk adımını atan çift 14 yıl önce bir vakıf projesinde tanıştı. İlişkileri arkadaşlıkla devam etti. Zamanla aşık olan çift mutluluğu birbirlerinde buldu.

Emine Öz eski bir milli sporcu. Tekerlekli sandalye basketboluyla başlayan spor kariyerine voleybol ile devam ediyor. Evlilikle beraber Aksaray'a taşınacak Emine Öz orada da sporla uğraşacağını söyledi. Öz, yaptığı sporla birlikte Türkiye'nin birçok iline gitme fırsatına sahip oldu. Görme engelli Önder İşlek ise hayatı boyunca 60 ülke gezdi. Sadece bir ülke dışında 59 ülkeyi tek başına gezen İşlek de hayallerini gerçekleştirdi. Dünyayı artık birlikte gezeceklerini belirten mutlu çift, 'engellilerin isterse başaramayacağı bir şey olmadığını' söyledi.

Beyaz bastonuyla 60 ülke gezdi

60 ülkeye gittiğini belirten İşlek, "İkimiz de aslında çok bağımsız kişileriz. İkimiz de kendi ayaklarımız, tekerlerimiz üzerinde durabiliyoruz. Asıl önemli olan yürek ve duygular. Düşünceler de uyuştuktan sonra oluyor. İkimiz de çok mutluyuz. Engellilik biraz düşüncelerle ve insanların engellemesiyle oluşan bir şey. Tabii ki çevresel engeller de var. Ama çevre uygun düzenlendikten sonra ve insan biraz istedikten sonra rahatlıkla yapabiliyor. Gezmek yeni ülkeler keşfetmek istiyordum. Ben de hayallerimin peşinden koştum. Bastonumu elime aldım. Bir ülke hariç hepsini tek başıma gezdim. Diğer engellilerde bence evlerinde oturmasınlar ve çevresindeki insanlar da sen yapamazsın demesinler. Yapabilmen için ne gibi düzenlemeye ihtiyacın var diye sorsalar aslında tüm engeller kalkacak" dedi.

"Birbirimizi tamamlayacağız"

Spor sayesinde birçok ile gittiğini ve artık birlikte gezerek engelleri aşacaklarını belirten Emine Öz ise, "14 yıl önce başlayan arkadaşlarımızın bu mutlu başlangıçla devam ediyor olmasından ötürü çok heyecanlıyım. Ben de engel tanıyan biri değilim. Yıllardır spor yapıyorum. Basketbolla başladım, voleybolla sürdürüyorum. Gittiğim yerde de inşallah spora devam edeceğim. Spor sayesinde ülkemizin birçok şehrini gezdim. Engeller bir sınır değil. Bundan sonra ben onun rotası olacağım. O bana yol gösterecek. Birbirimizi tamamlayacağız. Engeller bir sınır değil biz gezerek aşacağız" diye konuştu.