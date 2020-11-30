Son dakika haber: Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası - Son Dakika

Son dakika haber: Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası

30.11.2020 12:49
Son dakika haber: Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası, System.String[]

Son dakika habere göre Fatmana Kabakçı çifti, zihinsel engelli 2 erkek çocuklarının gürültü yaptıkları iddiasıyla komşuları tarafından apartmandan çıkarılmak istendiklerini söyledi.

Fatmana Kabakçı çifti, zihinsel engelli 2 erkek çocuklarının gürültü yaptıkları iddiasıyla komşuları tarafından apartmandan çıkarılmak istendiklerini söyledi. Anne Fatmana Kabakçı, "Bu iftiraları atanları Allah'a havale ediyorum" derken, Baba Keramettin Kabakçı da kendilerine karşı linç girişimi başladığını söyledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde 9 katlı bir apartmanın 1'inci katında oturan Keramattin- Fatmana Kabakçı, doğuştan engelli çocukları Habip Süleyman (28) ve İbrahim Kuddusi (20) ile birlikte yaşıyor. Ev hanımı Fatmana ve işsiz Keramettin Kabakçı, çocuklarına bağlanan engelli aylığıyla hem çocukların bakımını sağlıyor hem de geçinmeye çalışıyor. Çiftin çocuklarının zaman zaman duvarları balyozla kırıp, dolap ve kapılara zarar verdiği iddiası üzerine 19 dairenin 17'si bir araya gelerek Kabakçı ailesinin binadan çıkarılması için imza topladı.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTIİmza kampanyasını duyan Keramettin ve Fatmana Kabakçı çifti büyük üzüntü yaşadı. Çocuklarının hiçbir şekilde gürültü yapmadığını ve kendilerine iftira atıldığını söyleyen Kabakçı çifti, oturdukları dairede duvara çivi dahi çakılmadığını söyledi. Hiçbir zaman dışarı çıkmadığını, çocuklarıyla ilgilendiğini gözyaşlarıyla anlatan Fatmana Kabakçı, "Binada başka gürültüler de olsa bizden biliyorlar. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.İFTİRA ATILDIBaba Keramettin Kabakçı ise daire sahiplerinin iftira attığını ve iftiralarını ispatlamak zorunda olduklarını ifade ederek, "Doğuştan zihinsel engelli çocuklarım. Duvarlarımızda ne bir kırık ne bir çatlak var. Onlar gürültü yapıyor ama bize mal ediliyor. Çocukların engelinden dolayı bir linç girişimi var. Nefret var. Bu duruma çok üzüldük" diye konuştu.

Karşı apartmanın görevlisi Bayram Arslan ise yıllardır Kabakçı ailesini tanıdıklarını ve hiçbir zaman gürültü yaptıklarını duymadığını söyledi. Site yönetimi ise kendilerine imzalarla ilgili henüz başvuru olmadığını söyledi.


Son dakika haber: Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası
Son dakika haber: Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası
Son dakika haber: Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası
Son dakika haber: Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası
Son dakika haber: Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası - Son Dakika


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