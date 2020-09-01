Son dakika haber: Engelli eşini öldüren kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

ANTALYA'da, yüzde 70 ortopedik engelli eşi İnan Berak'ı (45) 4 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Berak, 'eşi kasten öldürme suçu'ndan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 24 Eylül günü, Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1771 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Okula gitmek için uyanan 11 yaşındaki Y.B., aynı odada kaldığı ortopedik engelli annesi İnan Berak'ı göremeyince salona bakmak istedi ancak kapının kilitli olduğunu fark etti. Küçük çocuk, elbise askısıyla kapıyı açınca, annesini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Y.B., yan evdeki anneannesine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yerinden bıçaklandığı belirlenen İnan Berak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, kapının zorlanmadan açıldığını, evdeki televizyonun verandanın altına bırakıldığını belirledi.