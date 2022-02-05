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Engelli genç, polislik özlemini her gün gittiği karakolda gideriyor - Son Dakika

Engelli genç, polislik özlemini her gün gittiği karakolda gideriyor

05.02.2022 10:58

İzmir'de "spina bifida" hastalığı nedeniyle bedensel engelli doğan 25 yaşındaki Hüseyin Biber, özlemini duyduğu polislik mesleğini yaşamak ve hayran olduğu polislerle zaman geçirmek için her gün üniformasını giyerek tekerlekli sandalyesiyle polis merkezinin yolunu tutuyor.

İzmir'de "spina bifida" hastalığı nedeniyle bedensel engelli doğan 25 yaşındaki Hüseyin Biber, özlemini duyduğu polislik mesleğini yaşamak ve hayran olduğu polislerle zaman geçirmek için her gün üniformasını giyerek tekerlekli sandalyesiyle polis merkezinin yolunu tutuyor.

Küçük yaştan itibaren polis olmak isteyen ancak engeli nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen Biber, 3 yıl önce dönemin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'la tanıştı.

Aşkın'ın hediye ettiği üniformayla 1 saat sembolik nöbet tutan Biber, içindeki polis olma özlemi daha da artınca üniformasını giyip polis merkezlerini ziyaret etmeye başladı.

Her gün hediye edilen polis üniformasını giyerek Kantar Polis Merkezine giden Biber, gün boyu "mesai arkadaşları" ile vakit geçiriyor.

"Kendimi polis memuru olarak görüyorum"

Hüseyin Biber, AA muhabirine, polis olma hayalini bilen bir arkadaşı aracığıyla Hüseyin Aşkın ile tanıştığını, onun verdiği desteği unutamadığını anlattı.

Çocukluk hayali olan polisliği yaşamak istediğini, karakollarda kendisini polis gibi hayal ettiğini belirten Biber, şöyle konuştu:

"Hava şartları iyiyse sabah evden çıkıyorum. Önce İl Emniyet Müdürlüğünün önündeki nöbetçi abilerimizi ziyaret ediyorum. Oradan devriye atan ekiplerimizle görüşüyorum. Sonra sahil yolu üzerinden Kantar karakoluna geliyorum. Burası benim ailem gibi. Ailemin bana gösterdiği sevgiyi saygıyı burada da görüyorum.

Hayalim polis olmaktı ama fiziki durumumdan dolayı belirli şartları tamamlayamadığım için polis olamadım. Vatan sağ olsun. Bana asla 'niye bunu yapıyorsun?' demediler, beni kendi içlerine kabul ettiler. Kendimi polis memuru olarak görüyorum."

Biber, kendisine polis merkezlerinde gösterilen ilgi nedeniyle İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye de teşekkür etti.

"Hüseyin'in içindeki aşk farklı bir aşk"

Kantar Polis Merkezi Amirliğinde bürolar amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Ertan Ünlüyalvaç da her gün polis merkezine gelen Hüseyin Biber'i artık karakolun bir üyesi gibi gördüklerini ifade etti.

Ünlüyalvaç, "Bir gün gelmese ararız. Hüseyin buraya geldiği zaman çayımızı içeriz, sohbetimizi ederiz. Hüseyin'in bir sıkıntısı ya da ihtiyacı varsa onu gidermeye çalışırız." ifadelerini kullandı.

Ünlüyalvaç, Biber'in kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Polisi seven, emniyeti seven, vatanını seven insanla çok karşılaştık ama Hüseyin'in içindeki farklı bir aşk. Hüseyin, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan belki daha fazla telsiz kodlarına hakim. Hangi bölgenin kodu nedir, hangi ekip hangi kodu kullanır iyi bilir. Çünkü sürekli bizim içimizde. Bize karşı beslediği sevgi bizim için de karşılıklı. Biz de ona karşı aynı sevgiyi besliyoruz."

Kantar Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan Polis Memuru Özlem Kızıltepe ise "Hüseyin kardeşimiz bizimle gülüp bizimle ağlıyor. Ben 2 yıldır meslekteyim bazı durumlarda benden bile daha çok bilgiye sahip diyebilirim." dedi.

Engelli genç, polislik özlemini her gün gittiği karakolda gideriyor
Engelli genç, polislik özlemini her gün gittiği karakolda gideriyor
Engelli genç, polislik özlemini her gün gittiği karakolda gideriyor

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Hüseyin Aşkın, Engelli, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli genç, polislik özlemini her gün gittiği karakolda gideriyor - Son Dakika


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