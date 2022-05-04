Son dakika haber: Engelli genç yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Engelli genç yangında hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binanın giriş katında meydana gelen yangında bedensel engelli genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay: Bağlar Mahallesi Birgül Sokakta meydana geldi. Bayramlaşmak için akrabalarını ziyarete giden Mehmet ve Nazlı Ilık çiftinin oğulları Yusuf Ilık evde yalnız kaldı. Binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Evde arama yapan ekipler engelli gencin cansız bedeni yatakta buldu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ilık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının sigaradan çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.