BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü - Son Dakika

BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü

27.03.2021 16:39

Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndüBALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde bağlı kırsal Eğerci İncirli Mahallesinde çıkan ev yangınında iki engelli kardeş hafif şekilde yaralandı.

Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde bağlı kırsal Eğerci İncirli Mahallesinde çıkan ev yangınında iki engelli kardeş hafif şekilde yaralandı. Oturdukları ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Eğerci İncirli Mahallesinde dün akşam saatlerinde engelli Fethiye Işık (44) ve Bayram Ali Işık'ın (52) yaşadığı evde yanan soba nedeniyle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin penceresinde yardım isteyen engelli Fethiye Işık, mahalle muhtarının müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın sonrası Bayram Ali Işık ve Fethiye Işık hafif şekilde yaralanırken, oturdukları ev ise tamamen yandı.

Olay anını anlatan kırsal Eğerci İncirli Mahalle Muhtarı Şakir Uysal, 'Yanan evde iki bedensel engelli vatandaşımız oturuyor. Sobadan kaynaklı bir yangın çıkmış. Ben yangın haberini alır almaz hemen buraya koştum. Bir baktım alev alan evin camında Fethiye Işık duruyor. Camdan bağırarak yardım isteyen Fethiye Işık'ı son anda pencerenin çerçevesini kırarak çıkartabildim. Allaha şükür can kaybımız yok. Ama bu iki engelli vatandaşımızın yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi' dedi.

Yangından yaralı olarak kurtulan Ali Işık ve Fethiye Işık'ın kardeşleri Erdoğan Işık, 'Başımıza böyle bir olay geldi. Allah'a şükür canlarında bir şey yok. Umarım tekrar milletimiz ve devletimiz sayesinde ayağa kalkarız' diye konuştu.

Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Ali Işık ise, şöyle konuştu:

'Tam akşam yemeğini yemiştik. Namazımı kıldım. Yan odadan koku gelmeye başladı. Yan odaya geçtiğimde koltukların alev aldığını gördüm. Hemen komşulara seslendik. Kendimiz yangını söndürmeye çalıştık ve itfaiyeye haber verdik. Yangın yan taraftaki evlere geçmeden söndürüldü ama evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi. Evimizden hiç bir şey kurtaramadık."

Yangından yaralı olarak son anda kurtarılan Fethiye Işık ise, 'Yan odadan koku geldi. Baktığımda oda yanıyordu. Söndürmeye çalıştık. Evi bir adan alev ve dumanlar sardı. Odada mahsur kaldım. Son anda beni odanın camının çerçevesini kırarak zorla çıkarttılar. Ben o anda bayılmışım" şeklinde konuştu.

Abisiyle birlikte oturduğu ev tamamen yanan Fethiye Işık, bundan sonra nerede yaşayacaksınız sorusuna ise 'Bilmiyorum' diyerek cevap verdi.

BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü
BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü

Balıkesir, İtfaiye, Engelli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak, küle döndü - Son Dakika


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