Son dakika haber... Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı

19.05.2021 19:44

Son dakika gelişmesine göre - Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı Kahramanmaraş'ta bir kişi engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak taburcu oldu.

- Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak taburcu oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde yaşayan Niyazi Topalca, 15 yıl önce karaciğer ameliyatı geçirdikten sonra aşırı kilo aldığı için şeker hasatlığına yakalandı. Kilo veremediği için hastalığı ağırlaşınca Topalca, tekerlekli sandalye yardımıyla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu bağırsak ve obeziteden ameliyata alınan Topalca, ameliyat sonrası servise alındı. İki gün serviste kaldıktan sonra ayağa kalkıp çalan müzik eşliğinde oyun oynayan Topalca, sağlığına kavuşmasını kutlarken doktor ve salık çalışanlarına teşekkür etti.

Niyazi Topalca, "15 yıldır ben hastalığın pençesindeyim. Daha önce karaciğer ameliyatı geçirdim ondan sonra çalışmadım ve aşırı kilo oldum. Rahatsızlandım ve hastaneye başvurdum. Taş tespit edildi ve doktorum taşı alıp aşırı kilodan da kurtulmam gerektiğini söyledi. Şeker hastalığının önlenmesi için bağırsağa da operasyon yapılması gerektiğini söyledi. Doktorun söylediklerini kabul edip ameliyat oldum. Ben ameliyattan sonra ikinci gün halay çektim oynadım. Ayağa kalkamıyordum ve yürüyemiyordum. Engelli sandalyesi ile doktora gelmiştim. Ben şimdi kalıp köyüme kadar yürüyerek gidebilirim. Doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bahtiyar Muhammetoğlu ise, birçok rahatsızlığı bulunan hastasının sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Hasta Niyazi Topalca'nın diyabet, karaciğer apsesi ve safra kesesinde taş olduğunu anlatan Opr. Dr. Muhammetoğlu, "Aşırı kilolu olan bir çok kişiyi hastanemizde ameliyat ediyoruz. Şimdi de hastanemizde ilk defa laparoskopik metabolik cerrahi ameliyatını yaptık. Hastamız bize geldiğinde hem safra kesesinde taş vardı, hem geçirmiş karaciğer apsesi ve açık ameliyat öyküsü vardı. Bu hastalığı detaylı anlattık. Bununla birlikte cerrahinin de risklerini anlattık. Günümüzde çok sayıda ameliyatlar vardır. Uzman görüşüne göre bu ameliyatlardan biri seçilip hastaya uygulanır ama temel prensip şudur, mide hacmini küçültme ve bağırsağın başlangıç ve terminal bölümlerinde pozisyonunun değişimi. Bu ne sağlar bize? Hızlı kilo verimini sağlar, insülin kullanımını ortadan kaldırabilir. Uyku sendromu ve tansiyon hastalığını ortadan kaldırabilir ve kolesterol düzeylerini normal seviyelere getirebilir. Başarılı bir ameliyattan sonra da iş bitmiyor. Çünkü hataya bağlı çok faktörler vardır. Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor.

Son dakika haber... Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı
Son dakika haber... Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı
Son dakika haber... Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı
Son dakika haber... Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı

Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş, Engelli, Müzik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu 19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Çaykur, beyaz çayın kilosunu 600 liradan alacak Çaykur, beyaz çayın kilosunu 600 liradan alacak         
19:43
Ronaldo'nun 2 milyon dolar değerindeki aracı görenleri büyülüyor Ronaldo'nun 2 milyon dolar değerindeki aracı görenleri büyülüyor         
19:31
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kripto paralarda büyük çöküş! Bir haftada 700 milyar dolar yok oldu Kripto paralarda büyük çöküş! Bir haftada 700 milyar dolar yok oldu         
18:47
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor         
18:12
Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı         
17:40
Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi         
17:33
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı         
15:32
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 19:52:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement