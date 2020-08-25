Son dakika haber... Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti - Son Dakika

Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde engelli vatandaşın yardımına polis koştu.
İlçeye bağlı sahil kesiminde Ailesiyle birlikte denize gelen engelli vatandaş denize geçmek için arabayla sahile geçtiler.
Dönüşte arabasının kumsala batmasından kaynaklı araba yerinden çıkamadı.
Ailesi ve engelli vatandaşın yardımına polis koştu. Samandağ ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri engelli vatandaşın arabasını çıkarmak için çekici çağırarak kumsaldan çıkardı.
Engelli vatandaş polis ekiplerine yardımında dolayı teşekkür etti.