Son dakika haber... Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti - Son Dakika

Son dakika haber... Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti

Son dakika haberleri: Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti Hatay'ın Samandağ ilçesinde engelli vatandaşın yardımına polis koştu.

Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde engelli vatandaşın yardımına polis koştu.

İlçeye bağlı sahil kesiminde Ailesiyle birlikte denize gelen engelli vatandaş denize geçmek için arabayla sahile geçtiler.

Dönüşte arabasının kumsala batmasından kaynaklı araba yerinden çıkamadı.

Ailesi ve engelli vatandaşın yardımına polis koştu. Samandağ ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri engelli vatandaşın arabasını çıkarmak için çekici çağırarak kumsaldan çıkardı.

Engelli vatandaş polis ekiplerine yardımında dolayı teşekkür etti.

Son dakika haber... Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 23:21

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti - Son Dakika
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